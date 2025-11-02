UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Predi by Virtuals pris i dag er 0.01407195 USD. Følg med i realtid PREDI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk PREDI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Predi by Virtuals pris i dag er 0.01407195 USD. Følg med i realtid PREDI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk PREDI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om PREDI

PREDI Prisinfo

Hvad er PREDI

PREDI Officiel hjemmeside

PREDI Tokenomics

PREDI Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Predi by Virtuals Logo

Predi by Virtuals Pris (PREDI)

Ikke noteret

1 PREDI til USD direkte pris:

$0.01407979
$0.01407979$0.01407979
+7.70%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Predi by Virtuals (PREDI) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:33:14 (UTC+8)

Predi by Virtuals (PREDI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.01303609
$ 0.01303609$ 0.01303609
24H lav
$ 0.01763959
$ 0.01763959$ 0.01763959
24H høj

$ 0.01303609
$ 0.01303609$ 0.01303609

$ 0.01763959
$ 0.01763959$ 0.01763959

$ 0.01911756
$ 0.01911756$ 0.01911756

$ 0.00040001
$ 0.00040001$ 0.00040001

-0.27%

+5.37%

+16.30%

+16.30%

Predi by Virtuals (PREDI) realtidsprisen er $0.01407195. I løbet af de sidste 24 timer har PREDI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01303609 og et højdepunkt på $ 0.01763959, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PREDIs højeste pris nogensinde er $ 0.01911756, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00040001.

Når det gælder kortsigtet performance, PREDI har ændret sig med -0.27% i løbet af den sidste time, +5.37% i løbet af 24 timer og +16.30% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Predi by Virtuals (PREDI) Markedsinformation

$ 7.02M
$ 7.02M$ 7.02M

--
----

$ 14.06M
$ 14.06M$ 14.06M

498.97M
498.97M 498.97M

998,970,363.0
998,970,363.0 998,970,363.0

Den nuværende markedsværdi på Predi by Virtuals er $ 7.02M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PREDI er 498.97M, med et samlet udbud på 998970363.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 14.06M.

Predi by Virtuals (PREDI) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Predi by Virtuals til USD $ +0.00071717.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Predi by Virtuals til USD $ +0.0081134782.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Predi by Virtuals til USD $ +0.0020191278.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Predi by Virtuals til USD $ +0.00743483648691813.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00071717+5.37%
30 dage$ +0.0081134782+57.66%
60 dage$ +0.0020191278+14.35%
90 dage$ +0.00743483648691813+112.02%

Hvad er Predi by Virtuals (PREDI)

PrediBot is an AI agent that enables users to create and place onchain predictions by simply tweeting on X. Built on the PredictBase protocol by the PredictBase team, including an engineer from Amazon, PrediBot brings decentralized prediction markets to everyday users through seamless, natural interactions. Think of it as Polymarket, but with decentralized AI capabilities. Predibot is the first prediction market AI agent to interact with the AIXBT agent making it a key part of the ACP economy.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Predi by Virtuals (PREDI) Ressource

Officiel hjemmeside

Predi by Virtuals Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Predi by Virtuals (PREDI) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Predi by Virtuals (PREDI) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Predi by Virtuals.

Tjek Predi by Virtuals prisprediktion nu!

PREDI til lokale valutaer

Predi by Virtuals (PREDI) Tokenomics

At forstå tokenomics for Predi by Virtuals (PREDI) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om PREDI Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Predi by Virtuals (PREDI)

Hvor meget er Predi by Virtuals (PREDI) værd i dag?
Den direkte PREDI pris i USD er 0.01407195 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle PREDI til USD pris?
Den aktuelle pris på PREDItil USD er $ 0.01407195. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Predi by Virtuals?
Markedsværdien for PREDI er $ 7.02M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af PREDI?
Den cirkulerende forsyning af PREDI er 498.97M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på PREDI?
PREDI opnåede en ATH-pris på 0.01911756 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på PREDI?
PREDI så en ATL-pris på 0.00040001 USD.
Hvad er handelsvolumen for PREDI?
Direkte 24-timers handelsvolumen for PREDI er -- USD.
Bliver PREDI højere i år?
PREDI kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se PREDI prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:33:14 (UTC+8)

Predi by Virtuals (PREDI) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,009.33
$110,009.33$110,009.33

-0.25%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,866.27
$3,866.27$3,866.27

-0.75%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02771
$0.02771$0.02771

-7.78%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.48
$185.48$185.48

-0.50%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,009.33
$110,009.33$110,009.33

-0.25%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,866.27
$3,866.27$3,866.27

-0.75%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.48
$185.48$185.48

-0.50%

DASH Logo

DASH

DASH

$71.17
$71.17$71.17

+0.36%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.873
$19.873$19.873

+4.01%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07663
$0.07663$0.07663

+53.26%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000021
$0.000000000000000000000021$0.000000000000000000000021

+320.00%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0042002
$0.0042002$0.0042002

+105.92%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005405
$0.00005405$0.00005405

+83.71%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000261
$0.000261$0.000261

+52.63%

Ai Xovia Logo

Ai Xovia

AIX

$2.172818
$2.172818$2.172818

+51.38%