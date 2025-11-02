Predi by Virtuals (PREDI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.01303609 $ 0.01303609 $ 0.01303609 24H lav $ 0.01763959 $ 0.01763959 $ 0.01763959 24H høj 24H lav $ 0.01303609$ 0.01303609 $ 0.01303609 24H høj $ 0.01763959$ 0.01763959 $ 0.01763959 All Time High $ 0.01911756$ 0.01911756 $ 0.01911756 Laveste pris $ 0.00040001$ 0.00040001 $ 0.00040001 Prisændring (1H) -0.27% Prisændring (1D) +5.37% Prisændring (7D) +16.30% Prisændring (7D) +16.30%

Predi by Virtuals (PREDI) realtidsprisen er $0.01407195. I løbet af de sidste 24 timer har PREDI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01303609 og et højdepunkt på $ 0.01763959, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PREDIs højeste pris nogensinde er $ 0.01911756, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00040001.

Når det gælder kortsigtet performance, PREDI har ændret sig med -0.27% i løbet af den sidste time, +5.37% i løbet af 24 timer og +16.30% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Predi by Virtuals (PREDI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 7.02M$ 7.02M $ 7.02M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 14.06M$ 14.06M $ 14.06M Cirkulationsforsyning 498.97M 498.97M 498.97M Samlet Udbud 998,970,363.0 998,970,363.0 998,970,363.0

Den nuværende markedsværdi på Predi by Virtuals er $ 7.02M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PREDI er 498.97M, med et samlet udbud på 998970363.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 14.06M.