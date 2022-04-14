PowerSnookerCoin (PSC) Tokenomics
PowerSnookerCoin (PSC) Information
PowerSnookerCoin is a utility token created to support the Power Snooker ecosystem, a modernised and dynamic version of snooker designed for digital audiences and interactive platforms. The token is used within the Power Snooker digital platform to access content, purchase merchandise, participate in fan-driven activities, and interact with players and events. PowerSnookerCoin aims to provide a seamless bridge between fans and the Power Snooker experience.
PowerSnookerCoin (PSC) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PowerSnookerCoin (PSC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
PowerSnookerCoin (PSC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for PowerSnookerCoin (PSC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal PSC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange PSC tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår PSC's tokenomics, kan du udforske PSC tokens live-pris!
PSC Prisprediktion
Vil du vide, hvor PSC måske er på vej hen? Vores PSC prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.