PowerSnookerCoin (PSC) Tokenomics Få vigtig indsigt i PowerSnookerCoin (PSC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.

PowerSnookerCoin (PSC) Information PowerSnookerCoin is a utility token created to support the Power Snooker ecosystem, a modernised and dynamic version of snooker designed for digital audiences and interactive platforms. The token is used within the Power Snooker digital platform to access content, purchase merchandise, participate in fan-driven activities, and interact with players and events. PowerSnookerCoin aims to provide a seamless bridge between fans and the Power Snooker experience. Officiel hjemmeside: https://powersnooker.com/ Hvidbog: https://powersnooker.com/powersnooker-coin/ Køb PSC nu!

PowerSnookerCoin (PSC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PowerSnookerCoin (PSC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 28.76M Samlet udbud $ 600.00M Cirkulerende forsyning $ 600.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 28.76M Alle tiders Høj: $ 0.04942653 Alle tiders Lav: $ 0.02056521 Nuværende pris: $ 0.04792364 Få mere at vide om PowerSnookerCoin (PSC) pris

PowerSnookerCoin (PSC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PowerSnookerCoin (PSC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PSC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PSC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PSC's tokenomics, kan du udforske PSC tokens live-pris!

