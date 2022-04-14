PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Tokenomics Få vigtig indsigt i PowerPool Concentrated Voting Power (CVP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Information About PowerPool PowerPool actively manages the decentralized and permissionless DePIN network of Keepers (PowerAgent V2) enabling DeFi automation and empowering AI Agents by providing reliable and cost-effective transaction automation. PowerAgent V2 acts as a “Transaction Execution as a Service” tool, allowing users, protocols, and DAOs to streamline the execution process of daily on-chain routines, complex DeFi strategies, and decisions made by AI Agents. The protocol’s goal is to superpower L1/L2 networks by bringing in substantial liquidity, a massive userbase, and lots of transactions. Currently deployed on Ethereum (mainnet and the Sepolia testnet), Arbitrum One, Polygon, Gnosis, and Base, PowerPools aims to cover most major L1 and L2 chains in the near future. Transaction Execution as a Service The main service of PowerPool’s DePIN network of Keepers is the automatic execution of blockchain transactions and their sequences based on on-chain and off-chain triggers. On-chain automation opens up a whole new world of opportunities for multiple sectors of Web3: novel DeFi strategies, DAO management, streamlining protocol operation, AI Agents, etc. How does outsourcing transaction execution benefit the ecosystem? AI Agents gain the ability to convert generated intents into on-chain actions, facilitating their interaction with Web3 protocols.

Users and protocols can engage in DeFi with improved efficiency, lower response times, and automate routine transactions to boost reliability and UX.

Officiel hjemmeside: https://powerpool.finance Hvidbog: https://docs.powerpool.finance/powerpool-and-poweragent-network

PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PowerPool Concentrated Voting Power (CVP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 581.96K Samlet udbud $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 32.39M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.80M Alle tiders Høj: $ 17.27 Alle tiders Lav: $ 0.00882537 Nuværende pris: $ 0.01796778

PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal CVP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange CVP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår CVP's tokenomics, kan du udforske CVP tokens live-pris!

CVP Prisprediktion Vil du vide, hvor CVP måske er på vej hen? Vores CVP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

