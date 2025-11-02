Powerloom (POWER) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.00296729 24H høj $ 0.00473593 All Time High $ 0.330112 Laveste pris $ 0.00296729 Prisændring (1H) +7.94% Prisændring (1D) -16.90% Prisændring (7D) -32.82%

Powerloom (POWER) realtidsprisen er $0.00392202. I løbet af de sidste 24 timer har POWER handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00296729 og et højdepunkt på $ 0.00473593, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. POWERs højeste pris nogensinde er $ 0.330112, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00296729.

Når det gælder kortsigtet performance, POWER har ændret sig med +7.94% i løbet af den sidste time, -16.90% i løbet af 24 timer og -32.82% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Powerloom (POWER) Markedsinformation

Markedsværdi $ 614.81K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 3.92M Cirkulationsforsyning 156.77M Samlet Udbud 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Powerloom er $ 614.81K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af POWER er 156.77M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 3.92M.