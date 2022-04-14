POWERCITY WATT (WATT) Tokenomics Få vigtig indsigt i POWERCITY WATT (WATT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

POWERCITY WATT (WATT) Information POWERCITY is revolutionizing the way native stakers of a token earn rewards for their participation. To achieve this objective, POWERCITY has adopted a revenue-over-inflation architecture. This design comprises an ecosystem of DeFi applications that bring utility and innovation to the space Officiel hjemmeside: https://www.powercity.io/ Hvidbog: https://docs.powercity.io/ecosystem/ Køb WATT nu!

POWERCITY WATT (WATT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for POWERCITY WATT (WATT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 2.78B $ 2.78B $ 2.78B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.55M $ 1.55M $ 1.55M Alle tiders Høj: $ 0.00586425 $ 0.00586425 $ 0.00586425 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0005561 $ 0.0005561 $ 0.0005561 Få mere at vide om POWERCITY WATT (WATT) pris

POWERCITY WATT (WATT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for POWERCITY WATT (WATT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal WATT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange WATT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår WATT's tokenomics, kan du udforske WATT tokens live-pris!

WATT Prisprediktion Vil du vide, hvor WATT måske er på vej hen? Vores WATT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se WATT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!