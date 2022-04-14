POWERCITY Earn Protocol (EARN) Tokenomics Få vigtig indsigt i POWERCITY Earn Protocol (EARN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

POWERCITY Earn Protocol (EARN) Information Emissions token that is issued as rewards to stability pool providers, goes through an annual halving process similar to Bitcoin, fixed supply, but as it is being emitted out simulates an inflationary coin, until the emissions cease and it then is static. its is a part of the EARN protocol, https://www.youtube.com/watch?v=jmw4B8pmFtA Officiel hjemmeside: https://powercity.io Hvidbog: https://docs.powercity.io/earn-protocol/ Køb EARN nu!

POWERCITY Earn Protocol (EARN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for POWERCITY Earn Protocol (EARN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 759.93K $ 759.93K $ 759.93K Alle tiders Høj: $ 1.26 $ 1.26 $ 1.26 Alle tiders Lav: $ 0.00147708 $ 0.00147708 $ 0.00147708 Nuværende pris: $ 0.00748601 $ 0.00748601 $ 0.00748601 Få mere at vide om POWERCITY Earn Protocol (EARN) pris

POWERCITY Earn Protocol (EARN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for POWERCITY Earn Protocol (EARN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal EARN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange EARN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår EARN's tokenomics, kan du udforske EARN tokens live-pris!

EARN Prisprediktion Vil du vide, hvor EARN måske er på vej hen? Vores EARN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

