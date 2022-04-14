Povel Durev (DUREV) Tokenomics Få vigtig indsigt i Povel Durev (DUREV), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Povel Durev (DUREV) Information Durev is a memecoin on the TON network. Dedicated to the creator of Telegram Pavel Durov. Officiel hjemmeside: https://poveldurev.net Køb DUREV nu!

Povel Durev (DUREV) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Povel Durev (DUREV), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Samlet udbud $ 99.33M $ 99.33M $ 99.33M Cirkulerende forsyning $ 99.33M $ 99.33M $ 99.33M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Alle tiders Høj: $ 0.167897 $ 0.167897 $ 0.167897 Alle tiders Lav: $ 0.00393016 $ 0.00393016 $ 0.00393016 Nuværende pris: $ 0.01042248 $ 0.01042248 $ 0.01042248 Få mere at vide om Povel Durev (DUREV) pris

Povel Durev (DUREV) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Povel Durev (DUREV) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal DUREV tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange DUREV tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår DUREV's tokenomics, kan du udforske DUREV tokens live-pris!

DUREV Prisprediktion Vil du vide, hvor DUREV måske er på vej hen? Vores DUREV prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

