Possum (PSM) Information ​Possum Labs is a team dedicated to creating new financial products which promote credible neutrality, transparency and collaboration. While these products may serve completely different functions, each one will have a positive sum nature (hence the name Possum). Each product will benefit all users at nobody’s expense. Using DeFi’s inherent composability, Possum Labs aims to create new financial products featuring greater capital efficiency and better incentive structures than what the current financial system can offer. Our first product, Portals, is slated to launch in Q4 2023. Each Portal taps an underlying yield source and unlocks future yield for depositors right now, instantly. Portals lets yield time travel; if you deposit $100 of a token with 20% APY, you can claim that $20 immediately rather than having to wait a year. The more a user claims upfront, the longer they’ll need to wait to withdraw their deposit. Officiel hjemmeside: https://www.possumlabs.io/ Hvidbog: https://possum-labs.gitbook.io/docs Køb PSM nu!

Possum (PSM) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Possum (PSM), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 358.69K $ 358.69K $ 358.69K Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 4.18B $ 4.18B $ 4.18B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 857.39K $ 857.39K $ 857.39K Alle tiders Høj: $ 0.00170821 $ 0.00170821 $ 0.00170821 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Possum (PSM) pris

Possum (PSM) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Possum (PSM) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PSM tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PSM tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PSM's tokenomics, kan du udforske PSM tokens live-pris!

