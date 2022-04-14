Port Finance (PORT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Port Finance (PORT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Port Finance (PORT) Information Port Finance is a money-market, non-custodial liquidity protocol on Solana. They aim to provide a comprehensive suite of lending products, including variable-rate lending, fixed-rate lending, and interest rate swap. Officiel hjemmeside: https://port.finance/ Køb PORT nu!

Port Finance (PORT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Port Finance (PORT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 143.44K $ 143.44K $ 143.44K Samlet udbud $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Cirkulerende forsyning $ 35.62M $ 35.62M $ 35.62M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 402.67K $ 402.67K $ 402.67K Alle tiders Høj: $ 15.21 $ 15.21 $ 15.21 Alle tiders Lav: $ 0.00189486 $ 0.00189486 $ 0.00189486 Nuværende pris: $ 0.00402667 $ 0.00402667 $ 0.00402667 Få mere at vide om Port Finance (PORT) pris

Port Finance (PORT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Port Finance (PORT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PORT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PORT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PORT's tokenomics, kan du udforske PORT tokens live-pris!

PORT Prisprediktion Vil du vide, hvor PORT måske er på vej hen? Vores PORT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PORT Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!