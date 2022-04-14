Popo (POPO) Tokenomics Få vigtig indsigt i Popo (POPO), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Popo (POPO) Information Popo is popping off. Is it a frog? Is it a rock? We'll never know, and we don't care. Popo can be whatever or whoever you want it to be, as Popo is quickly becoming one of the most loveable infinity memes. Popo is here to bring people joy and happiness. Popo is a community take over as the original team didn't see the potential in the project, the community has stepped up and is leading the charge. Officiel hjemmeside: https://popo.baby/ Køb POPO nu!

Popo (POPO) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Popo (POPO), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 48.15K $ 48.15K $ 48.15K Samlet udbud $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M Cirkulerende forsyning $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 48.15K $ 48.15K $ 48.15K Alle tiders Høj: $ 0.00340483 $ 0.00340483 $ 0.00340483 Alle tiders Lav: $ 0.00003126 $ 0.00003126 $ 0.00003126 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Popo (POPO) pris

Popo (POPO) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Popo (POPO) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal POPO tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange POPO tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår POPO's tokenomics, kan du udforske POPO tokens live-pris!

