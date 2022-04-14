Popo The Frog (FROP) Tokenomics Få vigtig indsigt i Popo The Frog (FROP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Popo The Frog (FROP) Information "Popo: From Launch to Legend" captures Popo's rise from digital launch to meme icon. With secure tokens, a vibrant community, and strategic marketing, Popo aims to surpass Pepe and dominate the meme sphere. The $FROP is a fully audited token with disclosed smart contract code, ensuring transparency and security for all users. The $FROP has a total fixed total supply capped at 111,111,111,111 tokens. This supply will be allocated across various segments within the Popo ecosystem. Officiel hjemmeside: https://popofrog.vip/ Hvidbog: https://static.popofrog.com/files/popo_whitepaper.pdf Køb FROP nu!

Popo The Frog (FROP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Popo The Frog (FROP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 16.80K $ 16.80K $ 16.80K Samlet udbud $ 32.99B $ 32.99B $ 32.99B Cirkulerende forsyning $ 32.99B $ 32.99B $ 32.99B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 16.80K $ 16.80K $ 16.80K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Popo The Frog (FROP) pris

Popo The Frog (FROP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Popo The Frog (FROP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal FROP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange FROP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår FROP's tokenomics, kan du udforske FROP tokens live-pris!

