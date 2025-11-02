PoPi 4i (POPI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) +0.72% Prisændring (7D) -17.41% Prisændring (7D) -17.41%

PoPi 4i (POPI) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har POPI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. POPIs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, POPI har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.72% i løbet af 24 timer og -17.41% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

PoPi 4i (POPI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 11.22K$ 11.22K $ 11.22K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 13.68K$ 13.68K $ 13.68K Cirkulationsforsyning 819.64M 819.64M 819.64M Samlet Udbud 999,641,994.0341784 999,641,994.0341784 999,641,994.0341784

Den nuværende markedsværdi på PoPi 4i er $ 11.22K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af POPI er 819.64M, med et samlet udbud på 999641994.0341784. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 13.68K.