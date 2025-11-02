UdvekslingDEX+
Den direkte PoPi 4i pris i dag er 0 USD. Følg med i realtid POPI til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk POPI prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

USD
PoPi 4i (POPI) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:17:59 (UTC+8)

PoPi 4i (POPI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
$ 0$ 0
24H lav
$ 0
$ 0$ 0
24H høj

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.72%

-17.41%

-17.41%

PoPi 4i (POPI) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har POPI handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. POPIs højeste pris nogensinde er $ 0, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, POPI har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +0.72% i løbet af 24 timer og -17.41% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

PoPi 4i (POPI) Markedsinformation

$ 11.22K
$ 11.22K$ 11.22K

--
----

$ 13.68K
$ 13.68K$ 13.68K

819.64M
819.64M 819.64M

999,641,994.0341784
999,641,994.0341784 999,641,994.0341784

Den nuværende markedsværdi på PoPi 4i er $ 11.22K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af POPI er 819.64M, med et samlet udbud på 999641994.0341784. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 13.68K.

PoPi 4i (POPI) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af PoPi 4i til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af PoPi 4i til USD $ 0.
I de sidste 60 dage var prisændringen af PoPi 4i til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af PoPi 4i til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+0.72%
30 dage$ 0-29.00%
60 dage$ 0-10.43%
90 dage$ 0--

Hvad er PoPi 4i (POPI)

PoPi is a music type android generating music to encourage happiness and bring victory in combat. By harnessing the power of melodic intelligence, PoPi revolutionizes gameplay with unique sound-based strategies that enhance your gaming experience and provides competitive advantages in the digital battlefield. Maximum supply will be 1 billion PoPi tokens.

[+] Allows for lyric research which could generate bonuses in game Enables minting of exclusive song NFTs based on discovered lyrics Unlock rare musical patterns for enhanced gameplay advantages Expand your influence as the PoPi ecosystem continues to evolve

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

PoPi 4i (POPI) Ressource

Officiel hjemmeside

PoPi 4i Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil PoPi 4i (POPI) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine PoPi 4i (POPI) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for PoPi 4i.

Tjek PoPi 4i prisprediktion nu!

POPI til lokale valutaer

PoPi 4i (POPI) Tokenomics

At forstå tokenomics for PoPi 4i (POPI) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om POPI Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om PoPi 4i (POPI)

Hvor meget er PoPi 4i (POPI) værd i dag?
Den direkte POPI pris i USD er 0 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle POPI til USD pris?
Den aktuelle pris på POPItil USD er $ 0. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af PoPi 4i?
Markedsværdien for POPI er $ 11.22K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af POPI?
Den cirkulerende forsyning af POPI er 819.64M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på POPI?
POPI opnåede en ATH-pris på 0 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på POPI?
POPI så en ATL-pris på 0 USD.
Hvad er handelsvolumen for POPI?
Direkte 24-timers handelsvolumen for POPI er -- USD.
Bliver POPI højere i år?
POPI kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se POPI prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 13:17:59 (UTC+8)

PoPi 4i (POPI) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

