Den direkte poors pris i dag er 0.00001202 USD. Følg med i realtid POORS til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk POORS prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om POORS

POORS Prisinfo

Hvad er POORS

POORS Tokenomics

POORS Prisprognose

poors Pris (POORS)

1 POORS til USD direkte pris:

+2.00%1D
poors (POORS) Live prisdiagram
poors (POORS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
24H lav
24H høj

+0.03%

+2.02%

+6.58%

+6.58%

poors (POORS) realtidsprisen er $0.00001202. I løbet af de sidste 24 timer har POORS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001171 og et højdepunkt på $ 0.00001208, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. POORSs højeste pris nogensinde er $ 0.00012567, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.000010.

Når det gælder kortsigtet performance, POORS har ændret sig med +0.03% i løbet af den sidste time, +2.02% i løbet af 24 timer og +6.58% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

poors (POORS) Markedsinformation

Den nuværende markedsværdi på poors er $ 11.98K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af POORS er 996.88M, med et samlet udbud på 996879962.5753491. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 11.98K.

poors (POORS) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af poors til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af poors til USD $ -0.0000100214.
I de sidste 60 dage var prisændringen af poors til USD $ 0.
I de sidste 90 dage var prisændringen af poors til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0+2.02%
30 dage$ -0.0000100214-83.37%
60 dage$ 0--
90 dage$ 0--

Hvad er poors (POORS)

Thesis: The SUI blockchain and meme token ethics This thesis analyzes meme tokens within the SUI ecosystem, focusing on projects deployed by identifiable developer teams like "$blub dev." It uses a hypothetical case study of a "Poor Coin" ($POORS) to examine the ethical implications of speculative finance within decentralized ecosystems. The research critically explores market dynamics, developer influence, and potential vulnerabilities for retail investors. Introduction The SUI blockchain, with its high-performance and innovative architecture, provides fertile ground for meme tokens. However, this rapid growth introduces ethical dilemmas regarding highly volatile assets. While the specific connection between a "$POORS" token and the "$blub dev" team is unverified, this thesis uses this hypothetical case to explore a broader phenomenon: the role of developer teams in shaping meme token markets. Problem Statement The SUI ecosystem enables rapid asset creation, which can be exploited by developer teams using narratives that appeal to financially vulnerable investors. This thesis questions the ethics of such projects by analyzing the market behaviors and outcomes related to developer-backed meme tokens. It assesses whether SUI's design for accessibility is being used for speculative, ethically questionable purposes. Methodology The study uses both quantitative and qualitative methods. Quantitative analysis involves tracking on-chain data for developer-backed meme tokens on SUI to identify potential market manipulation, such as whale behavior and token distribution. Qualitative analysis includes performing sentiment analysis on community discussions to understand how narratives are framed and received, and conducting discourse analysis on promotional materials from developer teams to identify misleading language. Conclusion The analysis aims to determine if developer-backed meme tokens on SUI, using provocative branding like "$POORS," represent genuine efforts toward financial inclusion or exploitative ventures. The findings can offer insights into the ethical responsibilities of developers, platforms, and investors, and provide a framework for addressing the challenges of speculative markets within decentralized ecosystems.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

poors Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil poors (POORS) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine poors (POORS) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for poors.

Tjek poors prisprediktion nu!

POORS til lokale valutaer

poors (POORS) Tokenomics

At forstå tokenomics for poors (POORS) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om POORS Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om poors (POORS)

Hvor meget er poors (POORS) værd i dag?
Den direkte POORS pris i USD er 0.00001202 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle POORS til USD pris?
Den aktuelle pris på POORStil USD er $ 0.00001202. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af poors?
Markedsværdien for POORS er $ 11.98K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af POORS?
Den cirkulerende forsyning af POORS er 996.88M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på POORS?
POORS opnåede en ATH-pris på 0.00012567 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på POORS?
POORS så en ATL-pris på 0.000010 USD.
Hvad er handelsvolumen for POORS?
Direkte 24-timers handelsvolumen for POORS er -- USD.
Bliver POORS højere i år?
POORS kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se POORS prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

