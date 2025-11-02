poors (POORS) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00001171 $ 0.00001171 $ 0.00001171 24H lav $ 0.00001208 $ 0.00001208 $ 0.00001208 24H høj 24H lav $ 0.00001171$ 0.00001171 $ 0.00001171 24H høj $ 0.00001208$ 0.00001208 $ 0.00001208 All Time High $ 0.00012567$ 0.00012567 $ 0.00012567 Laveste pris $ 0.000010$ 0.000010 $ 0.000010 Prisændring (1H) +0.03% Prisændring (1D) +2.02% Prisændring (7D) +6.58% Prisændring (7D) +6.58%

poors (POORS) realtidsprisen er $0.00001202. I løbet af de sidste 24 timer har POORS handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00001171 og et højdepunkt på $ 0.00001208, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. POORSs højeste pris nogensinde er $ 0.00012567, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.000010.

Når det gælder kortsigtet performance, POORS har ændret sig med +0.03% i løbet af den sidste time, +2.02% i løbet af 24 timer og +6.58% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

poors (POORS) Markedsinformation

Markedsværdi $ 11.98K$ 11.98K $ 11.98K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 11.98K$ 11.98K $ 11.98K Cirkulationsforsyning 996.88M 996.88M 996.88M Samlet Udbud 996,879,962.5753491 996,879,962.5753491 996,879,962.5753491

Den nuværende markedsværdi på poors er $ 11.98K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af POORS er 996.88M, med et samlet udbud på 996879962.5753491. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 11.98K.