Poopcoin (POOP) Information Poopcoin is a meme coin on Base that was airdropped to holders of the Doodles NFT ecosystem. It has no promise, could very well be worth less than zero, like a fresh, steaming pile of dung 💩 Officiel hjemmeside: https://mirror.xyz/poopie.eth/g7L4RyfIxXtovJGD4eL_luOxpqIBs4bip_4FMTs1Ctc Køb POOP nu!

Poopcoin (POOP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Poopcoin (POOP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 249.57K $ 249.57K $ 249.57K Alle tiders Høj: $ 0.01885904 $ 0.01885904 $ 0.01885904 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00024954 $ 0.00024954 $ 0.00024954 Få mere at vide om Poopcoin (POOP) pris

Poopcoin (POOP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Poopcoin (POOP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal POOP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange POOP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår POOP's tokenomics, kan du udforske POOP tokens live-pris!

