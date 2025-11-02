poop aura (POOP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: 24H lav $ 0.00039157 24H høj $ 0.00046096 All Time High $ 0.00305409 Laveste pris $ 0.00023506 Prisændring (1H) +0.07% Prisændring (1D) -13.26% Prisændring (7D) +17.54%

poop aura (POOP) realtidsprisen er $0.0003974. I løbet af de sidste 24 timer har POOP handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00039157 og et højdepunkt på $ 0.00046096, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. POOPs højeste pris nogensinde er $ 0.00305409, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00023506.

Når det gælder kortsigtet performance, POOP har ændret sig med +0.07% i løbet af den sidste time, -13.26% i løbet af 24 timer og +17.54% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

poop aura (POOP) Markedsinformation

Markedsværdi $ 397.29K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 397.29K Cirkulationsforsyning 999.72M Samlet Udbud 999,719,065.549189

Den nuværende markedsværdi på poop aura er $ 397.29K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af POOP er 999.72M, med et samlet udbud på 999719065.549189. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 397.29K.