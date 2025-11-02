Poop (POOP) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.01600233 $ 0.01600233 $ 0.01600233 24H lav $ 0.01668864 $ 0.01668864 $ 0.01668864 24H høj 24H lav $ 0.01600233$ 0.01600233 $ 0.01600233 24H høj $ 0.01668864$ 0.01668864 $ 0.01668864 All Time High $ 0.064116$ 0.064116 $ 0.064116 Laveste pris $ 0.01599049$ 0.01599049 $ 0.01599049 Prisændring (1H) +0.19% Prisændring (1D) -3.15% Prisændring (7D) -9.14% Prisændring (7D) -9.14%

Poop (POOP) realtidsprisen er $0.01615173. I løbet af de sidste 24 timer har POOP handlet mellem et lavpunkt på $ 0.01600233 og et højdepunkt på $ 0.01668864, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. POOPs højeste pris nogensinde er $ 0.064116, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.01599049.

Når det gælder kortsigtet performance, POOP har ændret sig med +0.19% i løbet af den sidste time, -3.15% i løbet af 24 timer og -9.14% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Poop (POOP) Markedsinformation

Markedsværdi $ 2.67M$ 2.67M $ 2.67M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 16.15M$ 16.15M $ 16.15M Cirkulationsforsyning 165.02M 165.02M 165.02M Samlet Udbud 999,998,376.803749 999,998,376.803749 999,998,376.803749

Den nuværende markedsværdi på Poop er $ 2.67M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af POOP er 165.02M, med et samlet udbud på 999998376.803749. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 16.15M.