UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte Poolz Finance pris i dag er 0.221084 USD. Følg med i realtid POOLX til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk POOLX prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte Poolz Finance pris i dag er 0.221084 USD. Følg med i realtid POOLX til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk POOLX prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om POOLX

POOLX Prisinfo

Hvad er POOLX

POOLX Whitepaper

POOLX Officiel hjemmeside

POOLX Tokenomics

POOLX Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

Poolz Finance Logo

Poolz Finance Pris (POOLX)

Ikke noteret

1 POOLX til USD direkte pris:

$0.221895
$0.221895$0.221895
+0.20%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Poolz Finance (POOLX) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:32:26 (UTC+8)

Poolz Finance (POOLX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.217367
$ 0.217367$ 0.217367
24H lav
$ 0.222333
$ 0.222333$ 0.222333
24H høj

$ 0.217367
$ 0.217367$ 0.217367

$ 0.222333
$ 0.222333$ 0.222333

$ 7.18
$ 7.18$ 7.18

$ 0.155338
$ 0.155338$ 0.155338

-0.38%

+0.64%

-13.55%

-13.55%

Poolz Finance (POOLX) realtidsprisen er $0.221084. I løbet af de sidste 24 timer har POOLX handlet mellem et lavpunkt på $ 0.217367 og et højdepunkt på $ 0.222333, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. POOLXs højeste pris nogensinde er $ 7.18, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.155338.

Når det gælder kortsigtet performance, POOLX har ændret sig med -0.38% i løbet af den sidste time, +0.64% i løbet af 24 timer og -13.55% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Poolz Finance (POOLX) Markedsinformation

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

--
----

$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M

5.23M
5.23M 5.23M

5,500,000.0
5,500,000.0 5,500,000.0

Den nuværende markedsværdi på Poolz Finance er $ 1.16M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af POOLX er 5.23M, med et samlet udbud på 5500000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.22M.

Poolz Finance (POOLX) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Poolz Finance til USD $ +0.00140959.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Poolz Finance til USD $ -0.0232608887.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Poolz Finance til USD $ -0.0115323604.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Poolz Finance til USD $ +0.01795631765243355.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00140959+0.64%
30 dage$ -0.0232608887-10.52%
60 dage$ -0.0115323604-5.21%
90 dage$ +0.01795631765243355+8.84%

Hvad er Poolz Finance (POOLX)

What is the project about? Poolz is a decentralized cross-chain IDO platform built on top of Web 3.0 infrastructure to enable crypto projects to raise funds before listing.

What makes your project unique?

History of your project. The company was established at the end of 2020 and to date has supported more than 130 projects, with 100+ IDOs on the platform

What’s next for your project?

What can your token be used for? Vacation and travel bookings, trading, and eligibility to participate in future IDOs

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Poolz Finance (POOLX) Ressource

Hvidbog
Officiel hjemmeside

Poolz Finance Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Poolz Finance (POOLX) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Poolz Finance (POOLX) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Poolz Finance.

Tjek Poolz Finance prisprediktion nu!

POOLX til lokale valutaer

Poolz Finance (POOLX) Tokenomics

At forstå tokenomics for Poolz Finance (POOLX) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om POOLX Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Poolz Finance (POOLX)

Hvor meget er Poolz Finance (POOLX) værd i dag?
Den direkte POOLX pris i USD er 0.221084 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle POOLX til USD pris?
Den aktuelle pris på POOLXtil USD er $ 0.221084. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Poolz Finance?
Markedsværdien for POOLX er $ 1.16M USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af POOLX?
Den cirkulerende forsyning af POOLX er 5.23M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på POOLX?
POOLX opnåede en ATH-pris på 7.18 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på POOLX?
POOLX så en ATL-pris på 0.155338 USD.
Hvad er handelsvolumen for POOLX?
Direkte 24-timers handelsvolumen for POOLX er -- USD.
Bliver POOLX højere i år?
POOLX kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se POOLX prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:32:26 (UTC+8)

Poolz Finance (POOLX) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,010.75
$110,010.75$110,010.75

-0.25%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,866.98
$3,866.98$3,866.98

-0.73%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02771
$0.02771$0.02771

-7.78%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.47
$185.47$185.47

-0.50%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,010.75
$110,010.75$110,010.75

-0.25%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,866.98
$3,866.98$3,866.98

-0.73%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.47
$185.47$185.47

-0.50%

DASH Logo

DASH

DASH

$71.20
$71.20$71.20

+0.40%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.820
$19.820$19.820

+3.73%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07483
$0.07483$0.07483

+49.66%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000021
$0.000000000000000000000021$0.000000000000000000000021

+320.00%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0041722
$0.0041722$0.0041722

+104.54%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005411
$0.00005411$0.00005411

+83.92%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0018
$0.0018$0.0018

+38.46%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000275
$0.000275$0.000275

+60.81%