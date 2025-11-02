Poolz Finance (POOLX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.217367 $ 0.217367 $ 0.217367 24H lav $ 0.222333 $ 0.222333 $ 0.222333 24H høj 24H lav $ 0.217367$ 0.217367 $ 0.217367 24H høj $ 0.222333$ 0.222333 $ 0.222333 All Time High $ 7.18$ 7.18 $ 7.18 Laveste pris $ 0.155338$ 0.155338 $ 0.155338 Prisændring (1H) -0.38% Prisændring (1D) +0.64% Prisændring (7D) -13.55% Prisændring (7D) -13.55%

Poolz Finance (POOLX) realtidsprisen er $0.221084. I løbet af de sidste 24 timer har POOLX handlet mellem et lavpunkt på $ 0.217367 og et højdepunkt på $ 0.222333, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. POOLXs højeste pris nogensinde er $ 7.18, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.155338.

Når det gælder kortsigtet performance, POOLX har ændret sig med -0.38% i løbet af den sidste time, +0.64% i løbet af 24 timer og -13.55% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Poolz Finance (POOLX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.22M$ 1.22M $ 1.22M Cirkulationsforsyning 5.23M 5.23M 5.23M Samlet Udbud 5,500,000.0 5,500,000.0 5,500,000.0

Den nuværende markedsværdi på Poolz Finance er $ 1.16M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af POOLX er 5.23M, med et samlet udbud på 5500000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.22M.