Poofcoin (POOFCOIN) Information Poofcoin is a meme token launched on the Solana blockchain with a focus on simplicity, fun, and community. The project avoids unnecessary noise by operating only through X and an official website—no Telegram, no Discord, no distractions. There is no roadmap, staking, or complex utility; Poofcoin is a pure meme-driven token built for entertainment, viral culture, and social energy. It's about keeping crypto fun and lighthearted. Hold, laugh, and enjoy the Poof. Officiel hjemmeside: https://poofcoin.vip Køb POOFCOIN nu!

Poofcoin (POOFCOIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Poofcoin (POOFCOIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 6.44K Samlet udbud $ 999.07M Cirkulerende forsyning $ 999.07M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 6.44K Alle tiders Høj: $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0 Få mere at vide om Poofcoin (POOFCOIN) pris

Poofcoin (POOFCOIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Poofcoin (POOFCOIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal POOFCOIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange POOFCOIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår POOFCOIN's tokenomics, kan du udforske POOFCOIN tokens live-pris!

POOFCOIN Prisprediktion Vil du vide, hvor POOFCOIN måske er på vej hen? Vores POOFCOIN prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se POOFCOIN Tokens prisprediktion nu!

