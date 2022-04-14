Poodlana (POODL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Poodlana (POODL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Poodlana (POODL) Information Launched via presale on 17th July, and on the open market on 16th August after 30-days, Poodlana is a poodle-themed Solana altcoin. Tapping into the intense appetite for both high fashion and toy poodles, Poodlana is a coin created specifically for the Asian market. These strategic decisions by the Poodlana team are based on several insights. Firstly, according to recent data published in CoinDesk, 80% of meme coin trading occurs within Asian hours. And according to Statista, the Far East consumes more luxury fashion than any other region. This direct appeal to such a rich market was likely a contributor to Poodlana raising over $1 million in the first 24 hours of its presale. Secondly, poodles have shown particular popularity across east Asia, ranking within the top three breeds in China, Japan, and Korea, according to Statista. Since the meme/altcoin market has been heavily dominated by doge derivatives for the past several years, this poodle-centric decision was made to offer East Asian investors a dog-themed meme coin tailored to Asia's specific dog preference. Roadmap wise, now that Poodlana has listed on CEX it’s ramping up marketing and product development. The Poodlana team has plans to expand its influencer relationships. And, in keeping with its high fashion positioning, Poodlana will be partnering with an array of fashion brands and lifestyle platforms to spread the Poodlana message 360 degrees. In terms of technical innovation and community perks, Poodlana has plans to create a staking platform serving its elite, fashion-savvy audience, as well as offering them exclusive airdrops and bonuses as the project progresses through its milestones. Long-term, Poodlana has plans to take the brand fully global, using its core East Asian community as a springboard. Poodlana is going after international partnerships, high-profile event appearances, and multi-language support. And finally, like any half-decent high-profile fashion icon, Poodlana has plans for some poodle philanthropy, with plans to support a range of canine charities. Officiel hjemmeside: https://poodlana.com/ Køb POODL nu!

Poodlana (POODL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Poodlana (POODL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.50K $ 4.50K $ 4.50K Samlet udbud $ 755.65M $ 755.65M $ 755.65M Cirkulerende forsyning $ 64.50M $ 64.50M $ 64.50M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 52.69K $ 52.69K $ 52.69K Alle tiders Høj: $ 0.03875254 $ 0.03875254 $ 0.03875254 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Poodlana (POODL) pris

Poodlana (POODL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Poodlana (POODL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal POODL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange POODL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår POODL's tokenomics, kan du udforske POODL tokens live-pris!

