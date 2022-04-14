Poodl (POODL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Poodl (POODL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Poodl (POODL) Information POODL is a BEP-20 deflationary, self-LP generating token that is powered by the work and idea of its community. 1% of every transaction is burned forever, 1% is redistributed to holders, and 1% will be permanently added to the locked LP. This increases the scarcity of the supply of POODL tokens and increases its stability, which means that each POODL holder has a strong incentive to hold and spread the use of POODL. Officiel hjemmeside: https://www.poodltoken.com/ Køb POODL nu!

Poodl (POODL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Poodl (POODL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 144.63K $ 144.63K $ 144.63K Samlet udbud $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T Cirkulerende forsyning $ 75.09T $ 75.09T $ 75.09T FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 192.60K $ 192.60K $ 192.60K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Poodl (POODL) pris

Poodl (POODL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Poodl (POODL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal POODL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange POODL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår POODL's tokenomics, kan du udforske POODL tokens live-pris!

