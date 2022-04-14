Poodl Inu (POODL) Tokenomics Få vigtig indsigt i Poodl Inu (POODL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Poodl Inu (POODL) Information THERE’S A NEW MEME COIN IN TOWN - POODL INU You hear that sound? That’s the sound of Poodl Inu’s giant nuts slapping the entire crypto world What is Poodl Inu $POODL? $POODL is not just a crypto token, it's a legend in the making. It's the meme king that's gonna knock your socks off and take you on a wild ride to the moon. Poodl Inu is a staking powerhouse, a community titan, and your ticket to the big leagues, player. Get ready to tell your grandkids about the day you bought $POODL. Poodl Inu has a simple yet rewarding staking strategy. It’s as easy as teaching your Poodl Inu to play fetch, but instead of bringing back sticks, it fetches you stacks. Simple, effective, proven, with no tricks or hidden surprises - just good oldfashioned staking that every dog can understand. Officiel hjemmeside: https://poodlinu.com/ Hvidbog: https://poodlinu.com/assets/documents/Poodl_Inu_WP.pdf Køb POODL nu!

Poodl Inu (POODL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Poodl Inu (POODL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Samlet udbud $ 6.90B $ 6.90B $ 6.90B Cirkulerende forsyning $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 153.75K $ 153.75K $ 153.75K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00002217 $ 0.00002217 $ 0.00002217 Få mere at vide om Poodl Inu (POODL) pris

Poodl Inu (POODL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Poodl Inu (POODL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal POODL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange POODL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår POODL's tokenomics, kan du udforske POODL tokens live-pris!

POODL Prisprediktion Vil du vide, hvor POODL måske er på vej hen? Vores POODL prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se POODL Tokens prisprediktion nu!

