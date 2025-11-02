Ponzimon (PONZI) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00892851 $ 0.00892851 $ 0.00892851 24H lav $ 0.00906058 $ 0.00906058 $ 0.00906058 24H høj 24H lav $ 0.00892851$ 0.00892851 $ 0.00892851 24H høj $ 0.00906058$ 0.00906058 $ 0.00906058 All Time High $ 0.519954$ 0.519954 $ 0.519954 Laveste pris $ 0.00421223$ 0.00421223 $ 0.00421223 Prisændring (1H) -0.23% Prisændring (1D) -1.09% Prisændring (7D) -27.27% Prisændring (7D) -27.27%

Ponzimon (PONZI) realtidsprisen er $0.00893831. I løbet af de sidste 24 timer har PONZI handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00892851 og et højdepunkt på $ 0.00906058, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PONZIs højeste pris nogensinde er $ 0.519954, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00421223.

Når det gælder kortsigtet performance, PONZI har ændret sig med -0.23% i løbet af den sidste time, -1.09% i løbet af 24 timer og -27.27% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Ponzimon (PONZI) Markedsinformation

Markedsværdi $ 68.07K$ 68.07K $ 68.07K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 108.81K$ 108.81K $ 108.81K Cirkulationsforsyning 7.62M 7.62M 7.62M Samlet Udbud 12,173,879.745566 12,173,879.745566 12,173,879.745566

Den nuværende markedsværdi på Ponzimon er $ 68.07K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PONZI er 7.62M, med et samlet udbud på 12173879.745566. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 108.81K.