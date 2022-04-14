Ponchiqs (PONCH) Tokenomics
Ponchiqs (PONCH) Information
Ponchiqs Studio is redefining blockchain entertainment by creating the ultimate experience with Ponchiqs IP, a meta universe that seamlessly combines GameFi, Hollywood-style animations, and unique licensed merchandise products. Ponchiqs is driving mass adoption through its visionary games, including but not limited to AAA PC/console shooters and mobile mini-games on Telegram, all designed to integrate blockchain technology in an accessible and engaging way for a broad audience.
Ponchiqs (PONCH) Tokenomics og prisanalyse
Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Ponchiqs (PONCH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.
Ponchiqs (PONCH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases
At forstå tokenomics for Ponchiqs (PONCH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.
Nøgletal og hvordan de beregnes:
Samlet udbud
Det maksimale antal PONCH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.
Cirkulerende forsyning
Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.
Maksimal Forsyning
Det hårde loft for, hvor mange PONCH tokens der kan være i alt.
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.
Inflationsrate:
Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.
Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?
Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.
Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.
Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.
Nu hvor du forstår PONCH's tokenomics, kan du udforske PONCH tokens live-pris!
PONCH Prisprediktion
Vil du vide, hvor PONCH måske er på vej hen? Vores PONCH prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.
Hvorfor skal du vælge MEXC?
MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.