Polymesh (POLYX) Tokenomics Få vigtig indsigt i Polymesh (POLYX), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Polymesh (POLYX) Information Polymesh is an institutional-grade permissioned blockchain built specifically for regulated assets. It streamlines antiquated processes and opens the door to new financial instruments by solving the challenges around governance, identity, compliance, confidentiality, and settlement. Polymesh is built on the Substrate framework and uses a Nominated Proof of Stake Consensus algorithm. Officiel hjemmeside: https://polymesh.network/ Hvidbog: https://info.polymesh.network/hubfs/Files/Polymesh-Whitepaper.pdf Køb POLYX nu!

Polymesh (POLYX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Polymesh (POLYX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 166.63M $ 166.63M $ 166.63M Samlet udbud $ 1.19B $ 1.19B $ 1.19B Cirkulerende forsyning $ 1.19B $ 1.19B $ 1.19B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 166.63M $ 166.63M $ 166.63M Alle tiders Høj: $ 0.748771 $ 0.748771 $ 0.748771 Alle tiders Lav: $ 0.099854 $ 0.099854 $ 0.099854 Nuværende pris: $ 0.140044 $ 0.140044 $ 0.140044 Få mere at vide om Polymesh (POLYX) pris

Polymesh (POLYX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Polymesh (POLYX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal POLYX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange POLYX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår POLYX's tokenomics, kan du udforske POLYX tokens live-pris!

POLYX Prisprediktion Vil du vide, hvor POLYX måske er på vej hen? Vores POLYX prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se POLYX Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!