Polylastic (POLX) Information The Polylastic (POLX) Aggregator is a purposefully staked, curated basket of assets that tracks and represents the synthetic asset space and the future of money—ranging from EFi (Elastic Finance) to perpetual swaps. The direct-staking of the POLX token is used to signal community support that is designed to identify and exploit opportunities in these burgeoning markets. Officiel hjemmeside: https://polylastic.io Køb POLX nu!

Polylastic (POLX) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Polylastic (POLX), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 61.56K $ 61.56K $ 61.56K Samlet udbud $ 98.25B $ 98.25B $ 98.25B Cirkulerende forsyning $ 79.18B $ 79.18B $ 79.18B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 76.40K $ 76.40K $ 76.40K Alle tiders Høj: $ 0.00924608 $ 0.00924608 $ 0.00924608 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om Polylastic (POLX) pris

Polylastic (POLX) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Polylastic (POLX) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal POLX tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange POLX tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår POLX's tokenomics, kan du udforske POLX tokens live-pris!

