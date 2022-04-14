Polygon (MATIC) Tokenomics Få vigtig indsigt i Polygon (MATIC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Polygon (MATIC) Information Polygon (Previously Matic Network) is the first well-structured, easy-to-use platform for Ethereum scaling and infrastructure development. Its core component is Polygon SDK, a modular, flexible framework that supports building multiple types of applications. Using Polygon, one can create Optimistic Rollup chains, ZK Rollup chains, stand alone chains or any other kind of infra required by the developer. Polygon effectively transforms Ethereum into a full-fledged multi-chain system (aka Internet of Blockchains). This multi-chain system is akin to other ones such as Polkadot, Cosmos, Avalanche etc with the advantages of Ethereum’s security, vibrant ecosystem and openness. Nothing will change for the existing ecosystem built on the Plasma-POS chain. With Polygon, new features are being built around the existing proven technology to expand the ability to cater to diverse needs from the developer ecosystem. Polygon will continue to develop the core technology so that it can scale to a larger ecosystem. The $MATIC token will continue to exist and will play an increasingly important role, securing the system and enabling governance. Officiel hjemmeside: https://polygon.technology/ Hvidbog: https://polygon.technology/lightpaper-polygon.pdf Køb MATIC nu!

Polygon (MATIC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Polygon (MATIC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 338.27M $ 338.27M $ 338.27M Samlet udbud $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Cirkulerende forsyning $ 1.42B $ 1.42B $ 1.42B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.39B $ 2.39B $ 2.39B Alle tiders Høj: $ 2.92 $ 2.92 $ 2.92 Alle tiders Lav: $ 0.00314376 $ 0.00314376 $ 0.00314376 Nuværende pris: $ 0.238978 $ 0.238978 $ 0.238978 Få mere at vide om Polygon (MATIC) pris

Polygon (MATIC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Polygon (MATIC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal MATIC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange MATIC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår MATIC's tokenomics, kan du udforske MATIC tokens live-pris!

