Polter (POLTER) Information Polter is a decentralized non-custodial lending and borrowing platform where depositors earn a percentage of the interest charged for borrowing. Since the cessation of the $GEIST platform on Fantom chain, there has been a demand for something similar to be available to the community. $POLTER was created to satisfy this demand using the same smart contract. Learning an important lesson from the previous protocol, flash-loans will be disabled on Polter. This will help to minimize risks to users of the platform. Officiel hjemmeside: https://polter.finance/ Hvidbog: https://polter.gitbook.io/polter/ Køb POLTER nu!

Polter (POLTER) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Polter (POLTER), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 69.15K $ 69.15K $ 69.15K Samlet udbud $ 90.07M $ 90.07M $ 90.07M Cirkulerende forsyning $ 90.07M $ 90.07M $ 90.07M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 69.15K $ 69.15K $ 69.15K Alle tiders Høj: $ 1.81 $ 1.81 $ 1.81 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00076779 $ 0.00076779 $ 0.00076779 Få mere at vide om Polter (POLTER) pris

Polter (POLTER) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Polter (POLTER) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal POLTER tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange POLTER tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår POLTER's tokenomics, kan du udforske POLTER tokens live-pris!

