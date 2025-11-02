POL Staked WBERA (SWBERA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 2.16 $ 2.16 $ 2.16 24H lav $ 2.28 $ 2.28 $ 2.28 24H høj 24H lav $ 2.16$ 2.16 $ 2.16 24H høj $ 2.28$ 2.28 $ 2.28 All Time High $ 6.33$ 6.33 $ 6.33 Laveste pris $ 1.93$ 1.93 $ 1.93 Prisændring (1H) -0.11% Prisændring (1D) +4.69% Prisændring (7D) -1.09% Prisændring (7D) -1.09%

POL Staked WBERA (SWBERA) realtidsprisen er $2.28. I løbet af de sidste 24 timer har SWBERA handlet mellem et lavpunkt på $ 2.16 og et højdepunkt på $ 2.28, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. SWBERAs højeste pris nogensinde er $ 6.33, mens den laveste pris nogensinde er $ 1.93.

Når det gælder kortsigtet performance, SWBERA har ændret sig med -0.11% i løbet af den sidste time, +4.69% i løbet af 24 timer og -1.09% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

POL Staked WBERA (SWBERA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 28.27M$ 28.27M $ 28.27M Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 28.27M$ 28.27M $ 28.27M Cirkulationsforsyning 12.40M 12.40M 12.40M Samlet Udbud 12,400,084.09668735 12,400,084.09668735 12,400,084.09668735

Den nuværende markedsværdi på POL Staked WBERA er $ 28.27M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af SWBERA er 12.40M, med et samlet udbud på 12400084.09668735. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 28.27M.