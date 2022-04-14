PokPok Golden Egg (PEGG) Tokenomics Få vigtig indsigt i PokPok Golden Egg (PEGG), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PokPok Golden Egg (PEGG) Information PokPok's gamified options protocol simplifies trading into an engaging & easy-use environment for both novice and skilled traders, and creates a fun experience all round! Explore brand new Pay-As-You-Go options, observe the market, minimize losses, and maximize profit potential, all whilst keeping your options risk-controlled. At PokPok, every stage of an option’s lifecycle is represented by an ingame action related to the raising and caring of a chicken NFT. Through PokPok’s Pay-As-You-Go option models combined with fun and engaging game dynamics, players can learn about options in a safe and controlled environment with lower risks compared to traditional options. Officiel hjemmeside: https://pokpok.io Hvidbog: https://pokpok.gitbook.io Køb PEGG nu!

PokPok Golden Egg (PEGG) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PokPok Golden Egg (PEGG), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 924.68K $ 924.68K $ 924.68K Samlet udbud $ 10.59M $ 10.59M $ 10.59M Cirkulerende forsyning $ 8.16M $ 8.16M $ 8.16M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Alle tiders Høj: $ 5.81 $ 5.81 $ 5.81 Alle tiders Lav: $ 0.055458 $ 0.055458 $ 0.055458 Nuværende pris: $ 0.113364 $ 0.113364 $ 0.113364 Få mere at vide om PokPok Golden Egg (PEGG) pris

PokPok Golden Egg (PEGG) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PokPok Golden Egg (PEGG) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PEGG tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PEGG tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PEGG's tokenomics, kan du udforske PEGG tokens live-pris!

PEGG Prisprediktion Vil du vide, hvor PEGG måske er på vej hen? Vores PEGG prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PEGG Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!