UdvekslingDEX+
Køb kryptoMarkederSpotFutures500XEarnBegivenheder
Mere
Blue Chip Blitz
Den direkte PokPok Agent Brain by Virtuals pris i dag er 0.00297269 USD. Følg med i realtid CTDA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CTDA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.Den direkte PokPok Agent Brain by Virtuals pris i dag er 0.00297269 USD. Følg med i realtid CTDA til USD i prisopdateringer, live-diagrammer, markedsværdi, 24-timers volumen og meget mere. Udforsk CTDA prisudviklingen nemt hos MEXC nu.

Mere om CTDA

CTDA Prisinfo

Hvad er CTDA

CTDA Officiel hjemmeside

CTDA Tokenomics

CTDA Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheder

Blog

Lær

PokPok Agent Brain by Virtuals Logo

PokPok Agent Brain by Virtuals Pris (CTDA)

Ikke noteret

1 CTDA til USD direkte pris:

$0.00297269
$0.00297269$0.00297269
+40.30%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:31:30 (UTC+8)

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0.00211386
$ 0.00211386$ 0.00211386
24H lav
$ 0.00306382
$ 0.00306382$ 0.00306382
24H høj

$ 0.00211386
$ 0.00211386$ 0.00211386

$ 0.00306382
$ 0.00306382$ 0.00306382

$ 0.01343034
$ 0.01343034$ 0.01343034

$ 0.00120611
$ 0.00120611$ 0.00120611

+2.45%

+40.32%

+4.76%

+4.76%

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) realtidsprisen er $0.00297269. I løbet af de sidste 24 timer har CTDA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00211386 og et højdepunkt på $ 0.00306382, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CTDAs højeste pris nogensinde er $ 0.01343034, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00120611.

Når det gælder kortsigtet performance, CTDA har ændret sig med +2.45% i løbet af den sidste time, +40.32% i løbet af 24 timer og +4.76% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Markedsinformation

$ 482.74K
$ 482.74K$ 482.74K

--
----

$ 2.99M
$ 2.99M$ 2.99M

161.53M
161.53M 161.53M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på PokPok Agent Brain by Virtuals er $ 482.74K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CTDA er 161.53M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.99M.

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af PokPok Agent Brain by Virtuals til USD $ +0.00085426.
I de sidste 30 dage var prisændringen af PokPok Agent Brain by Virtuals til USD $ -0.0012810554.
I de sidste 60 dage var prisændringen af PokPok Agent Brain by Virtuals til USD $ -0.0017121594.
I de sidste 90 dage var prisændringen af PokPok Agent Brain by Virtuals til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ +0.00085426+40.32%
30 dage$ -0.0012810554-43.09%
60 dage$ -0.0017121594-57.59%
90 dage$ 0--

Hvad er PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

PokPok makes options trading easy & fun through gamification & automation.

Our AI Options Vaults fully automate trading, providing a hands-off way to earn passive income.

At the heart of each vault lies the Agent Brain aka Central Trading Decision Agent (CTDA).

The CTDA is the central artificial intelligence layer that coordinates and governs all vault operations, ensuring intelligent and adaptive strategy execution.

PokPok's Agentic network is a combination of 8 agents that flawlessly work together to analyse markets, on-chain sentiment, evaluate optimal trading strategy & autonomously execute trades.

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Ressource

Officiel hjemmeside

PokPok Agent Brain by Virtuals Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for PokPok Agent Brain by Virtuals.

Tjek PokPok Agent Brain by Virtuals prisprediktion nu!

CTDA til lokale valutaer

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Tokenomics

At forstå tokenomics for PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om CTDA Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA)

Hvor meget er PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) værd i dag?
Den direkte CTDA pris i USD er 0.00297269 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle CTDA til USD pris?
Den aktuelle pris på CTDAtil USD er $ 0.00297269. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af PokPok Agent Brain by Virtuals?
Markedsværdien for CTDA er $ 482.74K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af CTDA?
Den cirkulerende forsyning af CTDA er 161.53M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på CTDA?
CTDA opnåede en ATH-pris på 0.01343034 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på CTDA?
CTDA så en ATL-pris på 0.00120611 USD.
Hvad er handelsvolumen for CTDA?
Direkte 24-timers handelsvolumen for CTDA er -- USD.
Bliver CTDA højere i år?
CTDA kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se CTDA prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:31:30 (UTC+8)

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

HED

Trendende kryptovalutaer får i øjeblikket betydelig opmærksomhed på markedet

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,066.29
$110,066.29$110,066.29

-0.20%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,869.54
$3,869.54$3,869.54

-0.66%

PayAI Network Logo

PayAI Network

PAYAI

$0.02768
$0.02768$0.02768

-7.88%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.61
$185.61$185.61

-0.43%

USDCoin Logo

USDCoin

USDC

$1.0002
$1.0002$1.0002

0.00%

TOP lydstyrke

Kryptovalutaerne med det højeste handelsvolumen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$110,066.29
$110,066.29$110,066.29

-0.20%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$3,869.54
$3,869.54$3,869.54

-0.66%

Solana Logo

Solana

SOL

$185.61
$185.61$185.61

-0.43%

DASH Logo

DASH

DASH

$71.61
$71.61$71.61

+0.98%

Horizen Logo

Horizen

ZEN

$19.890
$19.890$19.890

+4.10%

Nyligt tilføjet

For nylig listede kryptovalutaer, der er tilgængelige for handel

Credia Layer Logo

Credia Layer

CRED

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logo

NXT Protocol

NXT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

TeaFi Logo

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logo

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Audiera Logo

Audiera

BEAT

$0.07748
$0.07748$0.07748

+54.96%

Top vindere

Dagens bedste kryptopumper

Deepswap Protocol Logo

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000021
$0.000000000000000000000021$0.000000000000000000000021

+320.00%

FYNOR Logo

FYNOR

FYNOR

$0.0041501
$0.0041501$0.0041501

+103.46%

Burnr Logo

Burnr

BURNR

$0.00005449
$0.00005449$0.00005449

+85.21%

HODL Logo

HODL

HODL

$0.0021
$0.0021$0.0021

+61.53%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.000274
$0.000274$0.000274

+60.23%