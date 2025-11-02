PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00211386 $ 0.00211386 $ 0.00211386 24H lav $ 0.00306382 $ 0.00306382 $ 0.00306382 24H høj 24H lav $ 0.00211386$ 0.00211386 $ 0.00211386 24H høj $ 0.00306382$ 0.00306382 $ 0.00306382 All Time High $ 0.01343034$ 0.01343034 $ 0.01343034 Laveste pris $ 0.00120611$ 0.00120611 $ 0.00120611 Prisændring (1H) +2.45% Prisændring (1D) +40.32% Prisændring (7D) +4.76% Prisændring (7D) +4.76%

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) realtidsprisen er $0.00297269. I løbet af de sidste 24 timer har CTDA handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00211386 og et højdepunkt på $ 0.00306382, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CTDAs højeste pris nogensinde er $ 0.01343034, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00120611.

Når det gælder kortsigtet performance, CTDA har ændret sig med +2.45% i løbet af den sidste time, +40.32% i løbet af 24 timer og +4.76% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

PokPok Agent Brain by Virtuals (CTDA) Markedsinformation

Markedsværdi $ 482.74K$ 482.74K $ 482.74K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 2.99M$ 2.99M $ 2.99M Cirkulationsforsyning 161.53M 161.53M 161.53M Samlet Udbud 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på PokPok Agent Brain by Virtuals er $ 482.74K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CTDA er 161.53M, med et samlet udbud på 1000000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 2.99M.