Pog Coin (POGS) Tokenomics

Pog Coin (POGS) Information POG Digital, the digital subsidiary of the iconic 90s brand POG®, leverages blockchain technology to merge nostalgic collectibles with contemporary digital assets. It offers an innovative ecosystem where digital and physical POG collectibles are intertwined, powered by its own cryptocurrency, POG™ Coin. The platform not only caters to collectors and gamers but also serves as a tool for game developers, enabling seamless integration of blockchain features into their games. Officiel hjemmeside: https://explore.pogdigital.com/ Hvidbog: https://www.pogdigital.com/assets/docs/POG%20Digital%20Whitepaper.pdf Køb POGS nu!

Pog Coin (POGS) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pog Coin (POGS), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 2.44M $ 2.44M $ 2.44M Samlet udbud $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Cirkulerende forsyning $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 2.44M $ 2.44M $ 2.44M Alle tiders Høj: $ 0.04968455 $ 0.04968455 $ 0.04968455 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00122029 $ 0.00122029 $ 0.00122029 Få mere at vide om Pog Coin (POGS) pris

Pog Coin (POGS) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pog Coin (POGS) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal POGS tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange POGS tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår POGS's tokenomics, kan du udforske POGS tokens live-pris!

