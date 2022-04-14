Podflow AI by Virtuals (POD) Tokenomics

Podflow AI by Virtuals (POD) Tokenomics

Få vigtig indsigt i Podflow AI by Virtuals (POD), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid.
USD

Podflow AI by Virtuals (POD) Information

Podflow AI is the first AI-powered crypto podcast that delivers breaking news, insights, and updates from across the crypto world, sourced from the web and social platforms. Designed for crypto enthusiasts, the podcast combines the power of artificial intelligence with engaging audio content, offering timely, high-quality episodes that feel as natural and captivating as human-hosted shows. Podflow AI provides listeners with a seamless way to stay informed about the fast-paced crypto industry, anytime, anywhere.

Officiel hjemmeside:
https://podflowai.com/

Podflow AI by Virtuals (POD) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Podflow AI by Virtuals (POD), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 111.30K
$ 111.30K$ 111.30K
Samlet udbud
$ 989.68M
$ 989.68M$ 989.68M
Cirkulerende forsyning
$ 989.68M
$ 989.68M$ 989.68M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 111.30K
$ 111.30K$ 111.30K
Alle tiders Høj:
$ 0.00341037
$ 0.00341037$ 0.00341037
Alle tiders Lav:
$ 0
$ 0$ 0
Nuværende pris:
$ 0.00011242
$ 0.00011242$ 0.00011242

Podflow AI by Virtuals (POD) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for Podflow AI by Virtuals (POD) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal POD tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange POD tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår POD's tokenomics, kan du udforske POD tokens live-pris!

POD Prisprediktion

Vil du vide, hvor POD måske er på vej hen? Vores POD prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

Hvorfor skal du vælge MEXC?

MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto.

Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder
Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er
#Likviditet nr. 1 på tværs af branchen
Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice
100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler
Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT
mc_how_why_title
Køb krypto med kun 1 USDT: Din nemmeste vej til krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.