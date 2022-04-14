Pocketcoin (PKOIN) Tokenomics Få vigtig indsigt i Pocketcoin (PKOIN), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Pocketcoin (PKOIN) Information Pocketnet is a decentralized social network based on the blockchain. There is no central authority or corporation. Platform is run by equal nodes on a blockchain with no centralized server. All revenue is split between node operators and content creators. Node operators stake Pocketcoin in order to mint blocks with rewards and transactions fees. Half of rewards in each block go to content creators based on ratings their content gathers from users. Read more in the article. Officiel hjemmeside: https://pocketnet.app/ Køb PKOIN nu!

Pocketcoin (PKOIN) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Pocketcoin (PKOIN), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 9.67M $ 9.67M $ 9.67M Samlet udbud $ 12.29M $ 12.29M $ 12.29M Cirkulerende forsyning $ 11.42M $ 11.42M $ 11.42M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 10.41M $ 10.41M $ 10.41M Alle tiders Høj: $ 6.71 $ 6.71 $ 6.71 Alle tiders Lav: $ 0.096816 $ 0.096816 $ 0.096816 Nuværende pris: $ 0.846903 $ 0.846903 $ 0.846903 Få mere at vide om Pocketcoin (PKOIN) pris

Pocketcoin (PKOIN) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Pocketcoin (PKOIN) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PKOIN tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PKOIN tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PKOIN's tokenomics, kan du udforske PKOIN tokens live-pris!

