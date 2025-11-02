Pockemy (PKM) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.03301221$ 0.03301221 $ 0.03301221 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisændring (1H) -0.23% Prisændring (1D) +10.45% Prisændring (7D) -20.11% Prisændring (7D) -20.11%

Pockemy (PKM) realtidsprisen er --. I løbet af de sidste 24 timer har PKM handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PKMs højeste pris nogensinde er $ 0.03301221, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, PKM har ændret sig med -0.23% i løbet af den sidste time, +10.45% i løbet af 24 timer og -20.11% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Pockemy (PKM) Markedsinformation

Markedsværdi $ 824.71K$ 824.71K $ 824.71K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 824.71K$ 824.71K $ 824.71K Cirkulationsforsyning 999.93M 999.93M 999.93M Samlet Udbud 999,929,611.520201 999,929,611.520201 999,929,611.520201

Den nuværende markedsværdi på Pockemy er $ 824.71K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PKM er 999.93M, med et samlet udbud på 999929611.520201. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 824.71K.