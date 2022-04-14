PNP Exchange (PNP) Tokenomics Få vigtig indsigt i PNP Exchange (PNP), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PNP Exchange (PNP) Information Predictandpump (PNP), aimed at making prediction markets fully permissionless and accessible. No orderbook, No illiquid markets. Trade your sentiments directly against the bonding curve permissionlesly! pnp.exchange embodies the concept of "correct-by-construction" markets: we start from facts we want to know, then deliberately design markets to optimally elicit that information from participants. Any user can pose a question about future events, create an instantly tradable market around it, and earn fees from the trading pool. Officiel hjemmeside: https://www.pnp.exchange

PNP Exchange (PNP) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PNP Exchange (PNP), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 694.17K Samlet udbud $ 999.98M Cirkulerende forsyning $ 999.98M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 694.17K Alle tiders Høj: $ 0.00298397 Alle tiders Lav: $ 0 Nuværende pris: $ 0.00069088

PNP Exchange (PNP) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PNP Exchange (PNP) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PNP tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PNP tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PNP's tokenomics, kan du udforske PNP tokens live-pris!

PNP Prisprediktion Vil du vide, hvor PNP måske er på vej hen? Vores PNP prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

