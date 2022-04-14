PNL Games (PNL) Tokenomics Få vigtig indsigt i PNL Games (PNL), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PNL Games (PNL) Information PNL Games is the first fully on-chain PVP trading competition. Players contribute (X) SOL to a shared pot and trade against each other in real-time. Our protocol tracks each wallet's PNL, and the top performer wins the entire pot. We're scaling with private matches, custom game modes, referral rewards, staking, social sync, and more — all designed to create the most competitive and rewarding trading experience on Solana. Officiel hjemmeside: https://www.pnlgames.com/ Hvidbog: https://docs.pnlgames.com/

PNL Games (PNL) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PNL Games (PNL), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 4.97K $ 4.97K $ 4.97K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 950.03M $ 950.03M $ 950.03M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 5.23K $ 5.23K $ 5.23K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om PNL Games (PNL) pris

PNL Games (PNL) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PNL Games (PNL) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PNL tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PNL tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PNL's tokenomics, kan du udforske PNL tokens live-pris!

