PLYR L1 (PLYR) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.00210083 24H lav $ 0.00214458 24H høj All Time High $ 0.02441299 Laveste pris $ 0 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) +1.32% Prisændring (7D) -45.69%

PLYR L1 (PLYR) realtidsprisen er $0.0021362. I løbet af de sidste 24 timer har PLYR handlet mellem et lavpunkt på $ 0.00210083 og et højdepunkt på $ 0.00214458, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PLYRs højeste pris nogensinde er $ 0.02441299, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.

Når det gælder kortsigtet performance, PLYR har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, +1.32% i løbet af 24 timer og -45.69% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

PLYR L1 (PLYR) Markedsinformation

Markedsværdi $ 261.06K Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 1.60M Cirkulationsforsyning 122.21M Samlet Udbud 749,980,940.7935021

Den nuværende markedsværdi på PLYR L1 er $ 261.06K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PLYR er 122.21M, med et samlet udbud på 749980940.7935021. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 1.60M.