Plume Staked ETH (PETH) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 3,797.39 $ 3,797.39 $ 3,797.39 24H lav $ 3,831.83 $ 3,831.83 $ 3,831.83 24H høj 24H lav $ 3,797.39$ 3,797.39 $ 3,797.39 24H høj $ 3,831.83$ 3,831.83 $ 3,831.83 All Time High $ 4,947.99$ 4,947.99 $ 4,947.99 Laveste pris $ 3,366.9$ 3,366.9 $ 3,366.9 Prisændring (1H) -0.08% Prisændring (1D) +0.07% Prisændring (7D) -3.10% Prisændring (7D) -3.10%

Plume Staked ETH (PETH) realtidsprisen er $3,804.86. I løbet af de sidste 24 timer har PETH handlet mellem et lavpunkt på $ 3,797.39 og et højdepunkt på $ 3,831.83, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PETHs højeste pris nogensinde er $ 4,947.99, mens den laveste pris nogensinde er $ 3,366.9.

Når det gælder kortsigtet performance, PETH har ændret sig med -0.08% i løbet af den sidste time, +0.07% i løbet af 24 timer og -3.10% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Plume Staked ETH (PETH) Markedsinformation

Markedsværdi $ 189.23K$ 189.23K $ 189.23K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 189.23K$ 189.23K $ 189.23K Cirkulationsforsyning 49.71 49.71 49.71 Samlet Udbud 49.70880010908077 49.70880010908077 49.70880010908077

Den nuværende markedsværdi på Plume Staked ETH er $ 189.23K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PETH er 49.71, med et samlet udbud på 49.70880010908077. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 189.23K.