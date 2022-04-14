PlinkoIncinerator (PLINC) Tokenomics Få vigtig indsigt i PlinkoIncinerator (PLINC), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PlinkoIncinerator (PLINC) Information Plinko Incinerator is a Solana-based utility platform that allows users to burn unwanted tokens, NFTs, and dust from their wallets, reclaiming the associated SOL. This reduces wallet clutter and unlocks value from previously worthless assets. The platform also features a gamified system where reclaimed SOL can be used to play a custom Plinko game with real payout mechanics. $PLINC is the governance and utility token that powers the platform, offering reduced fees, staking, governance rights, and exclusive access to future features. Officiel hjemmeside: https://plinkoincinerator.com/ Køb PLINC nu!

PlinkoIncinerator (PLINC) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PlinkoIncinerator (PLINC), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 7.10K $ 7.10K $ 7.10K Samlet udbud $ 997.13M $ 997.13M $ 997.13M Cirkulerende forsyning $ 997.13M $ 997.13M $ 997.13M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 7.10K $ 7.10K $ 7.10K Alle tiders Høj: $ 0 $ 0 $ 0 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om PlinkoIncinerator (PLINC) pris

PlinkoIncinerator (PLINC) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PlinkoIncinerator (PLINC) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PLINC tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PLINC tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PLINC's tokenomics, kan du udforske PLINC tokens live-pris!

