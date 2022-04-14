Plaza LevETH (LEVETH) Tokenomics Få vigtig indsigt i Plaza LevETH (LEVETH), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Plaza LevETH (LEVETH) Information Plaza Finance is the public square for on-chain bonds and leverage, building innovative programmable derivative protocols. Through tokenized vault structures that enable any risk-return profile to be created on any asset, users are empowered with novel strategies for yield generation and asset exposure within the decentralized finance ecosystem. For more information, please visit https://www.plaza.finance/ Officiel hjemmeside: https://app.plaza.finance/ Køb LEVETH nu!

Plaza LevETH (LEVETH) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Plaza LevETH (LEVETH), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Samlet udbud $ 131.58 $ 131.58 $ 131.58 Cirkulerende forsyning $ 131.58 $ 131.58 $ 131.58 FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 1.21M $ 1.21M $ 1.21M Alle tiders Høj: $ 9,829.9 $ 9,829.9 $ 9,829.9 Alle tiders Lav: $ 1,772.85 $ 1,772.85 $ 1,772.85 Nuværende pris: $ 9,231.97 $ 9,231.97 $ 9,231.97 Få mere at vide om Plaza LevETH (LEVETH) pris

Plaza LevETH (LEVETH) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Plaza LevETH (LEVETH) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal LEVETH tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange LEVETH tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår LEVETH's tokenomics, kan du udforske LEVETH tokens live-pris!

