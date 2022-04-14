PlayNity (PLY) Tokenomics Få vigtig indsigt i PlayNity (PLY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

PlayNity (PLY) Information PlayNity is approaching investors and players community on the Play2Earn growing trend in the metaverse space. Project delivers the possibility to earn from Play2Eearn games without engaging in all in-game process for investors and delivers for players the possibility to play P2E games risk-free without any capital requirement. In the area of Play2Earn, PlayNity project makes it possible for: Players - to have a possibility to play Play2Earn games where they cannot afford to invest the required amount of money to start and maintain earnings.

Suppliers (investors) - to be able to allocate funds in the Play2Earn gaming expecting some earnings, without sacrificing time and requiring any knowledge about the detailed game mechanics and behind-the-scenes process.

Trainers who have wide knowledge in the scope of a wide variety of games - to have the possibility to train players and earn money without investment.

In principle, 20% of earned value will be spent on the tokens buyback and burn. It will make circulating tokens less inflationary and at some point, deflationary. 10% will be spent on the DAO maintenance costs, and the remaining 70% of the earnings is planned to be spent on the new in-game NFT purchases as well as releasing its own NFT collections to gather even higher earnings. Above numbers and treasury management policy can be adjusted to meet market conditions. Officiel hjemmeside: https://playnity.io/

PlayNity (PLY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for PlayNity (PLY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 17.96K $ 17.96K $ 17.96K Samlet udbud $ 106.37M $ 106.37M $ 106.37M Cirkulerende forsyning $ 96.08M $ 96.08M $ 96.08M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 19.93K $ 19.93K $ 19.93K Alle tiders Høj: $ 0.357112 $ 0.357112 $ 0.357112 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00018735 $ 0.00018735 $ 0.00018735 Få mere at vide om PlayNity (PLY) pris

PlayNity (PLY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for PlayNity (PLY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PLY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PLY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PLY's tokenomics, kan du udforske PLY tokens live-pris!

PLY Prisprediktion Vil du vide, hvor PLY måske er på vej hen? Vores PLY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PLY Tokens prisprediktion nu!

