Playcent (PCNT) Information Playcent (PCNT) is a decentralized Wix platform for Dapps, games, NFTS and social tokens. We give NFT creators, gaming developers and other creators the opportunity to monetize their skills through the platform. PCNT will also host NFT auctions, E-Sports events and also provide lucrative staking opportunities. Officiel hjemmeside: http://playcent.com Køb PCNT nu!

Playcent (PCNT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Playcent (PCNT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 75.92K $ 75.92K $ 75.92K Samlet udbud $ 60.00M $ 60.00M $ 60.00M Cirkulerende forsyning $ 27.34M $ 27.34M $ 27.34M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 166.61K $ 166.61K $ 166.61K Alle tiders Høj: $ 2.18 $ 2.18 $ 2.18 Alle tiders Lav: $ 0.00123994 $ 0.00123994 $ 0.00123994 Nuværende pris: $ 0.00277674 $ 0.00277674 $ 0.00277674 Få mere at vide om Playcent (PCNT) pris

Playcent (PCNT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Playcent (PCNT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PCNT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PCNT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PCNT's tokenomics, kan du udforske PCNT tokens live-pris!

PCNT Prisprediktion Vil du vide, hvor PCNT måske er på vej hen? Vores PCNT prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PCNT Tokens prisprediktion nu!

