Plata Network (PLATA) Tokenomics Få vigtig indsigt i Plata Network (PLATA), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Plata Network (PLATA) Information Plata Network is a unique, pioneer project of the MultiversX blockchain (formerly Elrond Network), that merges the worlds of motorsport and blockchain technology. The project emphasizes the use of MultiversX ESDTs (eStandard Digital Tokens), NFTs (Non-Fungible Tokens), SFTs (Semi-Fungible Tokens) and Staking Rewards, but also Bitcoin Ordinals and Runes, encouraging users to take their digital assets to the next level. Furthermore, Plata Network is part of the larger MultiversX ecosystem, which supports a variety of projects and initiatives. This interconnectedness allows the project to leverage the strengths of the MultiversX community while contributing to its growth and diversity by pioneering heritage. In summary, Plata Network represents an innovative intersection of motorsport and blockchain technology, offering users a fresh approach to digital assets. Invitation to dive deeper, after this Pit Stop, into our X Community! Officiel hjemmeside: https://multiversx.com/ecosystem/project/plata-network Hvidbog: https://drive.google.com/file/d/1Tj0MsKKVXnzrt4WvXSJ75N50CBCxfgeh/view Køb PLATA nu!

Plata Network (PLATA) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Plata Network (PLATA), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 38.83K $ 38.83K $ 38.83K Samlet udbud $ 510.00M $ 510.00M $ 510.00M Cirkulerende forsyning $ 366.01M $ 366.01M $ 366.01M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 54.11K $ 54.11K $ 54.11K Alle tiders Høj: $ 0.01050666 $ 0.01050666 $ 0.01050666 Alle tiders Lav: $ 0.00007084 $ 0.00007084 $ 0.00007084 Nuværende pris: $ 0.00010568 $ 0.00010568 $ 0.00010568 Få mere at vide om Plata Network (PLATA) pris

Plata Network (PLATA) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Plata Network (PLATA) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PLATA tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PLATA tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PLATA's tokenomics, kan du udforske PLATA tokens live-pris!

PLATA Prisprediktion Vil du vide, hvor PLATA måske er på vej hen? Vores PLATA prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PLATA Tokens prisprediktion nu!

Hvorfor skal du vælge MEXC? MEXC er en af verdens bedste kryptobørser, som millioner af brugere på verdensplan har tillid til. Uanset om du er nybegynder eller professionel, er MEXC din nemmeste vej til krypto. Over 4,000 handelspar på tværs af spot- og futuresmarkeder Hurtigste token-noteringer blandt CEX'er #Likviditet nr. 1 på tværs af branchen Laveste gebyrer, understøttet af 24/7 kundeservice 100%+ gennemsigtighed i tokenreserven for brugermidler Ultra-lave adgangsbarrierer: køb krypto med kun 1 USDT

Køb krypto med kun 1 USDT : Din nemmeste vej til krypto! Køb nu!