Plastiks (PLASTIK) Information Plastiks is a product of Nozama, Nozama was founded back in early 2019 with the objective to become the world's largest sustainability technology company, and that goal remains more true than ever. Plastiks.io is a marketplace utilizing a smart contract approach to merge two-multibillion-dollar industries: NFTs and Recycling. The Plastiks platform allows recyclers to mint and sell NFTs as recycling guarantees so that recyclers can monetize their recycling data. Producers of single-use plastic can increase traceability of their single-use packaging. The Plastiks platform will not only allow Single-use packaging brands to demonstrate their commitment to the environment through offsetting their waste, but it allows them to comply with the recently imposed EU single use packaging tracking regulation. As for recyclers, it'll be an additional stream of revenue. Plastiks is a place where artists, recyclers, and single use packaging companies can work as a team to make the world cleaner. Plastik is the native utility token that is used to: Unlock the utility of the platform to mint, list and transact on the plastiks.io platform. All recyclers and artists will need to use plastik to create their NFTs. The producers of plastic or the consumer brands will be incentivized to buy these NFTs with Plastik. Officiel hjemmeside: https://plastiks.io

Plastiks (PLASTIK) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Plastiks (PLASTIK), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 129.87K $ 129.87K $ 129.87K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 470.26M $ 470.26M $ 470.26M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 276.17K $ 276.17K $ 276.17K Alle tiders Høj: $ 0.260756 $ 0.260756 $ 0.260756 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00027617 $ 0.00027617 $ 0.00027617 Få mere at vide om Plastiks (PLASTIK) pris

Plastiks (PLASTIK) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Plastiks (PLASTIK) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PLASTIK tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PLASTIK tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PLASTIK's tokenomics, kan du udforske PLASTIK tokens live-pris!

PLASTIK Prisprediktion Vil du vide, hvor PLASTIK måske er på vej hen? Vores PLASTIK prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv.

