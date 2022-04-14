Plasma Finance (PPAY) Tokenomics Få vigtig indsigt i Plasma Finance (PPAY), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Plasma Finance (PPAY) Information Plasma.Finance is a cross-chain DeFi aggregator and portfolio management platform. Officiel hjemmeside: https://plasma.finance

Plasma Finance (PPAY) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Plasma Finance (PPAY), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 373.44K $ 373.44K $ 373.44K Samlet udbud $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Cirkulerende forsyning $ 950.00M $ 950.00M $ 950.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 393.10K $ 393.10K $ 393.10K Alle tiders Høj: $ 0.42608 $ 0.42608 $ 0.42608 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0003931 $ 0.0003931 $ 0.0003931 Få mere at vide om Plasma Finance (PPAY) pris

Plasma Finance (PPAY) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Plasma Finance (PPAY) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PPAY tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PPAY tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PPAY's tokenomics, kan du udforske PPAY tokens live-pris!

PPAY Prisprediktion Vil du vide, hvor PPAY måske er på vej hen? Vores PPAY prisprediktionsside kombinerer markedssentiment, historiske tendenser og tekniske indikatorer for at give et fremadskuende perspektiv. Se PPAY Tokens prisprediktion nu!

