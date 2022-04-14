Plants VS Ronke (PVR) Tokenomics Få vigtig indsigt i Plants VS Ronke (PVR), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Plants VS Ronke (PVR) Information Plants vs Ronke (PVR) Grow. Defend. Earn. Plants vs Ronke is a click-to-earn farming and defense game built on the Ronin blockchain, inspired by the classic "Plants vs Undead" — but with an upgraded token economy, no LE system, and full ownership of NFTs. Players plant Seed NFTs or temporary crops, water and protect them using farming items, defend against random weather or enemy events, and harvest $PVR tokens. Own Land NFTs to earn passive income when others water your land. Upgrade your Farm Slots, boost your hashpower, and stake your way to long-term rewards. Officiel hjemmeside: https://pvr.ronencoin.tech/ Køb PVR nu!

Plants VS Ronke (PVR) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Plants VS Ronke (PVR), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 212.47K $ 212.47K $ 212.47K Samlet udbud $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Cirkulerende forsyning $ 251.26M $ 251.26M $ 251.26M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 253.68K $ 253.68K $ 253.68K Alle tiders Høj: $ 0.01016038 $ 0.01016038 $ 0.01016038 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.0008456 $ 0.0008456 $ 0.0008456 Få mere at vide om Plants VS Ronke (PVR) pris

Plants VS Ronke (PVR) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Plants VS Ronke (PVR) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PVR tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PVR tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PVR's tokenomics, kan du udforske PVR tokens live-pris!

