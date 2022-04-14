Plant (PLANT) Tokenomics Få vigtig indsigt i Plant (PLANT), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

Plant (PLANT) Information Plant is a SocialFi project hosted on Solana, combining AI-driven functionality with community engagement. The project features an evolving AI agent represented as a digital plant that grows smarter through user interactions. Community members train the Plant by suggesting tokens and providing context via X. These interactions enable the Plant to build memory, predict token trends, and develop its AI capabilities. Participants are incentivized through token-based airdrops ("raindrops") determined by their interaction level, creating a gamified and rewarding ecosystem. Plant integrates predictive analytics, decentralized finance elements, and community-driven AI evolution, offering a unique platform where users actively shape the project's growth and benefit from its insights. This combination of AI, community input, and decentralized rewards establishes Plant as an innovative leader in the SocialFi space. Officiel hjemmeside: https://plant.fun/

Plant (PLANT) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Plant (PLANT), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 112.79K $ 112.79K $ 112.79K Samlet udbud $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Cirkulerende forsyning $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 112.79K $ 112.79K $ 112.79K Alle tiders Høj: $ 0.00234174 $ 0.00234174 $ 0.00234174 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0.00011279 $ 0.00011279 $ 0.00011279 Få mere at vide om Plant (PLANT) pris

Plant (PLANT) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Plant (PLANT) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PLANT tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PLANT tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PLANT's tokenomics, kan du udforske PLANT tokens live-pris!

