Plant vs Undead (PVU) Information Plant vs Undead (PVU) is a multiplayer tower defense game, where your plants are also your real asset. The goal is to combine the phenomenal Plants vs Zombies with new blockchain technology – NFTs. Officiel hjemmeside: https://plantvsundead.com/ Køb PVU nu!

Plant vs Undead (PVU) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for Plant vs Undead (PVU), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 246,43K $ 246,43K $ 246,43K Samlet udbud $ 300,00M $ 300,00M $ 300,00M Cirkulerende forsyning $ 285,00M $ 285,00M $ 285,00M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 259,39K $ 259,39K $ 259,39K Alle tiders Høj: $ 24,73 $ 24,73 $ 24,73 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0,00086447 $ 0,00086447 $ 0,00086447 Få mere at vide om Plant vs Undead (PVU) pris

Plant vs Undead (PVU) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for Plant vs Undead (PVU) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PVU tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PVU tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PVU's tokenomics, kan du udforske PVU tokens live-pris!

