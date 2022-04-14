plankton (PLANKTON) Tokenomics Få vigtig indsigt i plankton (PLANKTON), herunder dens tokenforsyning, distributionsmodel og markedsdata i realtid. Valuta USD

plankton (PLANKTON) Information $plankton is a memecoin in Solana, which seeks to represent the fan base of the super viral tiktok meme which bears the same name: plankton. $plankton in Solana promotes the use of the meme on social networks, being a meeting point for the community of said meme. The purpose of $plankton is to give community members the opportunity to buy a token with which they feel represented. $plankton works only as a fan base of the meme, it does not claim the copyright of the meme or anything like that, it only works as a token for the meme community. Officiel hjemmeside: https://www.plankton.gg

plankton (PLANKTON) Tokenomics og prisanalyse Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for plankton (PLANKTON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik. Markedsværdi: $ 37.05K $ 37.05K $ 37.05K Samlet udbud $ 998.57M $ 998.57M $ 998.57M Cirkulerende forsyning $ 998.57M $ 998.57M $ 998.57M FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): $ 37.05K $ 37.05K $ 37.05K Alle tiders Høj: $ 0.00381571 $ 0.00381571 $ 0.00381571 Alle tiders Lav: $ 0 $ 0 $ 0 Nuværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Få mere at vide om plankton (PLANKTON) pris

plankton (PLANKTON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases At forstå tokenomics for plankton (PLANKTON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale. Nøgletal og hvordan de beregnes: Samlet udbud Det maksimale antal PLANKTON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet. Cirkulerende forsyning Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder. Maksimal Forsyning Det hårde loft for, hvor mange PLANKTON tokens der kan være i alt. FDV (fuldt udvandet værdiansættelse): Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb. Inflationsrate: Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser. Hvorfor er disse målinger vigtige for trader? Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet. Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning. Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol. Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler. Nu hvor du forstår PLANKTON's tokenomics, kan du udforske PLANKTON tokens live-pris!

