plankton (PLANKTON) Information

$plankton is a memecoin in Solana, which seeks to represent the fan base of the super viral tiktok meme which bears the same name: plankton.

$plankton in Solana promotes the use of the meme on social networks, being a meeting point for the community of said meme.

The purpose of $plankton is to give community members the opportunity to buy a token with which they feel represented.

$plankton works only as a fan base of the meme, it does not claim the copyright of the meme or anything like that, it only works as a token for the meme community.

Officiel hjemmeside:
https://www.plankton.gg

plankton (PLANKTON) Tokenomics og prisanalyse

Udforsk vigtige tokenomics- og prisdata for plankton (PLANKTON), herunder markedsværdi, forsyningsoplysninger, FDV og prishistorik. Forstå tokenens aktuelle værdi og markedsposition på et øjeblik.

Markedsværdi:
$ 37.05K
Samlet udbud
$ 998.57M
Cirkulerende forsyning
$ 998.57M
FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):
$ 37.05K
Alle tiders Høj:
$ 0.00381571
Alle tiders Lav:
$ 0
Nuværende pris:
$ 0
plankton (PLANKTON) Tokenomics: Nøgletal forklaret og use cases

At forstå tokenomics for plankton (PLANKTON) er afgørende for at analysere dets langvarige værdi, bæredygtighed og potentiale.

Nøgletal og hvordan de beregnes:

Samlet udbud

Det maksimale antal PLANKTON tokens, der er blevet eller nogensinde vil blive oprettet.

Cirkulerende forsyning

Antallet af tokens, der i øjeblikket er tilgængelige på markedet og i offentlige hænder.

Maksimal Forsyning

Det hårde loft for, hvor mange PLANKTON tokens der kan være i alt.

FDV (fuldt udvandet værdiansættelse):

Beregnet som aktuel pris × maksimalt udbud, hvilket giver en fremskrivning af den samlede markedsværdi, hvis alle tokens er i omløb.

Inflationsrate:

Afspejler, hvor hurtigt nye tokens introduceres, hvilket påvirker knaphed og langsigtede prisbevægelser.

Hvorfor er disse målinger vigtige for trader?

Høj Cirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrænset maksimal forsyning + lav inflation = potentiale for langsigtet prisstigning.

Gennemsigtig token-distribution = større tillid til projektet og mindre risiko for centraliseret kontrol.

Høj FDV med lav nuværende markedsværdi = mulige overvurderingssignaler.

Nu hvor du forstår PLANKTON's tokenomics, kan du udforske PLANKTON tokens live-pris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-data på denne side er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke for dens nøjagtighed. Foretag grundig research, før du investerer.