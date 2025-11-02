UdvekslingDEX+
Mere om PHORSE

PHORSE Prisinfo

Hvad er PHORSE

PHORSE Officiel hjemmeside

PHORSE Tokenomics

PHORSE Prisprognose

Planet Horse V2 Logo

Planet Horse V2 Pris (PHORSE)

Ikke noteret

1 PHORSE til USD direkte pris:

$0.00020925
0.00%1D
mexc
Disse token-data stammer fra tredjeparter. MEXC fungerer udelukkende som en informationsaggregator. Udforsk andre noterede tokens på MEXC Spot markedet!
USD
Planet Horse V2 (PHORSE) Live prisdiagram
Siden er sidst opdateret: 2025-11-02 08:30:30 (UTC+8)

Planet Horse V2 (PHORSE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde:
$ 0
24H lav
$ 0
24H høj

$ 0
$ 0
$ 0.00181314
$ 0.00005106
--

--

-7.89%

-7.89%

Planet Horse V2 (PHORSE) realtidsprisen er $0.00020925. I løbet af de sidste 24 timer har PHORSE handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PHORSEs højeste pris nogensinde er $ 0.00181314, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00005106.

Når det gælder kortsigtet performance, PHORSE har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -7.89% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Planet Horse V2 (PHORSE) Markedsinformation

$ 62.78K
$ 62.78K$ 62.78K

--
$ 62.78K
$ 62.78K$ 62.78K

300.00M
300,000,000.0
Den nuværende markedsværdi på Planet Horse V2 er $ 62.78K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PHORSE er 300.00M, med et samlet udbud på 300000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 62.78K.

Planet Horse V2 (PHORSE) Prishistorik USD

I løbet af i dag var prisændringen af Planet Horse V2 til USD $ 0.
I de sidste 30 dage var prisændringen af Planet Horse V2 til USD $ -0.0001247439.
I de sidste 60 dage var prisændringen af Planet Horse V2 til USD $ -0.0001630775.
I de sidste 90 dage var prisændringen af Planet Horse V2 til USD $ 0.

PeriodeForandring (USD)Forandring (%)
I dag$ 0--
30 dage$ -0.0001247439-59.61%
60 dage$ -0.0001630775-77.93%
90 dage$ 0--

Hvad er Planet Horse V2 (PHORSE)

Planet Horse is a pixel-perfect Play-to-Earn horse racing game built on the Ronin Network, combining strategic gameplay, competitive racing, and digital ownership. Players train, evolve, and race NFT horses to earn $PHORSE and $MEDAL, the core tokens powering upgrades, item trading, and leaderboard

MEXC er den førende kryptovalutaudveksling, der er betroet af over 10 millioner brugere verden over. Den er kendt som børsen med det bredeste udvalg af tokens, de hurtigste token-noteringer og de laveste handelsgebyrer på markedet. Kom med i MEXC nu for at opleve topniveau af likviditet og de mest konkurrencedygtige gebyrer på markedet!

Planet Horse V2 (PHORSE) Ressource

Officiel hjemmeside

Planet Horse V2 Prisprediktion (USD)

Hvor meget vil Planet Horse V2 (PHORSE) være værd i USD i morgen, i næste uge eller i næste måned? Hvad kan dine Planet Horse V2 (PHORSE) aktiver blive vurderet til i 2025, 2026, 2027, 2028 - eller endda om 10 eller 20 år? Brug vores prisprediktionsværktøj til at udforske både kortsigtede og langsigtede prognoser for Planet Horse V2.

Tjek Planet Horse V2 prisprediktion nu!

PHORSE til lokale valutaer

Planet Horse V2 (PHORSE) Tokenomics

At forstå tokenomics for Planet Horse V2 (PHORSE) kan give dybere indsigt i dets langvarige værdi og vækstpotentiale. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan udbuddet styres, afslører tokenomics kernestrukturen i et projekts økonomi. Få mere at vide om PHORSE Tokens omfattende tokenomics nu!

Folk spørger også om: Andre spørgsmål om Planet Horse V2 (PHORSE)

Hvor meget er Planet Horse V2 (PHORSE) værd i dag?
Den direkte PHORSE pris i USD er 0.00020925 USD og opdateres i realtid med de nyeste markedsdata.
Hvad er den aktuelle PHORSE til USD pris?
Den aktuelle pris på PHORSEtil USD er $ 0.00020925. Tjek MEXC Converter for nøjagtig konvertering af token.
Hvad er markedsværdien af Planet Horse V2?
Markedsværdien for PHORSE er $ 62.78K USD. Markedsværdi = aktuel pris × cirkulerende forsyning. Den angiver tokenets samlede markedsværdi og placering.
Hvad er den cirkulerende forsyning af PHORSE?
Den cirkulerende forsyning af PHORSE er 300.00M USD.
Hvad var all-time high (ATH) prisen på PHORSE?
PHORSE opnåede en ATH-pris på 0.00181314 USD.
Hvad var den laveste pris nogensinde (ATL) på PHORSE?
PHORSE så en ATL-pris på 0.00005106 USD.
Hvad er handelsvolumen for PHORSE?
Direkte 24-timers handelsvolumen for PHORSE er -- USD.
Bliver PHORSE højere i år?
PHORSE kan blive højere i år afhængigt af markedsforholdene og projektudviklingen. Se PHORSE prisprediktion for en mere dybdegående analyse.
Planet Horse V2 (PHORSE) Vigtige brancheopdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformation
11-01 15:13:00Brancheopdateringer
Bitcoins månedlige lys for oktober lukkede ned med 3,69%, hvilket markerer den tredje faldende oktober i historien
11-01 13:14:00Brancheopdateringer
Kryptomarkedet viser let opvarmning, alle tre store amerikanske aktieindekser registrerer mindst seks på hinanden følgende månedlige stigninger
10-31 18:37:21Brancheopdateringer
Krypto Frygt & Grådighed Indeks i øjeblikket på 29, markedsstemningen forbliver i "Frygt"
10-31 15:48:21Brancheopdateringer
Data: Handelsvolumen på CEX i dette krypto-bullmarked er stadig langt under niveauet fra 2021
10-31 05:09:00Brancheopdateringer
$1,134 milliarder likvideret på tværs af markedet i de seneste 24 timer, hovedsageligt lange positioner
10-31 01:38:24Ekspertindsigt
Besent: Værdsætter Feds rentenedsættelse på 25 basispoint, men er ikke tilfreds med ordlyden

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høje markedsrisici og prisvolatilitet. Du bør investere i projekter og produkter, som du er bekendt med, og hvor du forstår de involverede risici. Du bør nøje overveje din investeringserfaring, økonomiske situation, investeringsmål og risikotolerance og konsultere en uafhængig finansiel rådgiver, før du foretager nogen investering. Dette materiale skal ikke opfattes som finansiel rådgivning. Tidligere resultater er ikke en pålidelig indikator for fremtidige resultater. Værdien af din investering kan gå ned såvel som op, og du får muligvis ikke det investerede beløb tilbage. Du er alene ansvarlig for dine investeringsbeslutninger. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide. For mere information henvises til vores vilkår for brug og risikoadvarsel. Bemærk også, at data relateret til den ovennævnte kryptovaluta præsenteret her (såsom dens aktuelle live-pris) er baseret på tredjepartskilder. De præsenteres for dig på "som de er"-basis og kun til informationsformål, uden repræsentation eller garanti af nogen art. Links til tredjepartswebsteder er heller ikke under MEXC's kontrol. MEXC er ikke ansvarlig for pålideligheden og nøjagtigheden af sådanne tredjepartswebsteder og deres indhold.

