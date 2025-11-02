Planet Horse V2 (PHORSE) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0 $ 0 $ 0 24H lav $ 0 $ 0 $ 0 24H høj 24H lav $ 0$ 0 $ 0 24H høj $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00181314$ 0.00181314 $ 0.00181314 Laveste pris $ 0.00005106$ 0.00005106 $ 0.00005106 Prisændring (1H) -- Prisændring (1D) -- Prisændring (7D) -7.89% Prisændring (7D) -7.89%

Planet Horse V2 (PHORSE) realtidsprisen er $0.00020925. I løbet af de sidste 24 timer har PHORSE handlet mellem et lavpunkt på $ 0 og et højdepunkt på $ 0, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. PHORSEs højeste pris nogensinde er $ 0.00181314, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.00005106.

Når det gælder kortsigtet performance, PHORSE har ændret sig med -- i løbet af den sidste time, -- i løbet af 24 timer og -7.89% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Planet Horse V2 (PHORSE) Markedsinformation

Markedsværdi $ 62.78K$ 62.78K $ 62.78K Volumen (24 timer) ---- -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 62.78K$ 62.78K $ 62.78K Cirkulationsforsyning 300.00M 300.00M 300.00M Samlet Udbud 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Planet Horse V2 er $ 62.78K, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af PHORSE er 300.00M, med et samlet udbud på 300000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 62.78K.